Шахтер объявил о подписании бразильца — он фигурировал в деле с договорным матчем

19 июля, 19:00
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Педринью (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Педринью (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Бразильский левый защитник Педринью Азеведо официально стал игроком Шахтера.

21-летний футболист перебрался в состав украинского клуба на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение до 30 июня 2028 года.

Педринью является воспитанником бразильской Витории, где за главную команду дебютировал в сезоне-2020. В сентябре 2021 года перешел в Атлетико Паранаэнсе, в составе которого провел 69 матчей и сделал две голевых передачи.

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Отметим, что бразильца подозревали в игре на букмекерскую контору. Его обвинили в умышленной получении желтой карточки, за что, по версии следствия, получил 80 тысяч бразильских реалов.

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Педринью ответил на все вопросы прокурора и следствие признало его невиновным. Несмотря на это, Атлетико Паранаэнсе расторг с ним контракт.

Напомним, в последнем матче Шахтер без шансов проиграл топ-клубу из Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Шахтер будет тренировать скандальный экс-футболист сборной Украины, игравший в России после начала войны.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Шахтер

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