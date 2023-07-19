Шахтер объявил о подписании бразильца — он фигурировал в деле с договорным матчем
Педринью (Фото:ФК Шахтер Донецк)
Бразильский левый защитник Педринью Азеведо официально стал игроком Шахтера.
21-летний футболист перебрался в состав украинского клуба на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение до 30 июня 2028 года.
Педринью является воспитанником бразильской Витории, где за главную команду дебютировал в сезоне-2020. В сентябре 2021 года перешел в Атлетико Паранаэнсе, в составе которого провел 69 матчей и сделал две голевых передачи.
Отметим, что бразильца подозревали в игре на букмекерскую контору. Его обвинили в умышленной получении желтой карточки, за что, по версии следствия, получил 80 тысяч бразильских реалов.
Педринью ответил на все вопросы прокурора и следствие признало его невиновным. Несмотря на это, Атлетико Паранаэнсе расторг с ним контракт.
Напомним, в последнем матче Шахтер без шансов проиграл топ-клубу из Нидерландов.
Ранее сообщалось, что Шахтер будет тренировать скандальный экс-футболист сборной Украины, игравший в России после начала войны.