Неожиданное приобретение. Шахтер оформил «секретный» трансфер легионера
Шахтер о трансфере не сообщал (Фото:Николо Скира через Twitter)
18-летний сенегальский полузащитник Ибрагим Дабо стал игроком донецкого Шахтера.
Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.
Имя игрока появилось в заявке Шахтера на сезон, хотя донецкий клуб о трансфере официально не сообщал.
По информации СМИ, Дабо подписал контракт с горняками на три сезона — до лета 2026 года.
Дабо заявлен в Шахтере по списку Б, который позволяет регистрировать молодых футболистов, рожденных в 2002 году или позже.
Последние пять лет Дабо провел в системе итальянской Пармы.
Ранее сообщалось, что в Шахтер вернулся защитник Дмитрий Чигринский.