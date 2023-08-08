Неожиданное приобретение. Шахтер оформил «секретный» трансфер легионера

8 августа, 13:29
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Шахтер о трансфере не сообщал (Фото:Николо Скира через Twitter)

Шахтер о трансфере не сообщал (Фото:Николо Скира через Twitter)

18-летний сенегальский полузащитник Ибрагим Дабо стал игроком донецкого Шахтера.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Имя игрока появилось в заявке Шахтера на сезон, хотя донецкий клуб о трансфере официально не сообщал.

По информации СМИ, Дабо подписал контракт с горняками на три сезона — до лета 2026 года.

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Дабо заявлен в Шахтере по списку Б, который позволяет регистрировать молодых футболистов, рожденных в 2002 году или позже.

Последние пять лет Дабо провел в системе итальянской Пармы.

Ранее сообщалось, что в Шахтер вернулся защитник Дмитрий Чигринский.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер

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