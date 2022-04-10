Перед матчем Шахтера и Олимпиакоса на трибунах разместили 176 игрушек в честь погибших во время войны детей — фото
Шахтер уступил Олимпиакосу со счетом 0:1 (Фото:ФК Шахтер)
На благотворительном матче между донецким Шахтером и греческим Олимпиакосом провели акцию в честь детей, погибших в результате войны России против Украины.
На трибуне стадиона Георгиос Караискакис в Пирее разместили 176 детских игрушек в память о 176 детях, погибших из-за российского вторжения в Украину.
В рамках серии благотворительных матчей Шахтеру предстоит сыграть с Лехией Гданьск, Фенербахче и Хайдуком Сплит.
Все заработанные деньги клуб передаст на гуманитарную помощь украинцам.
Ранее сообщалось, что футболисты Шахтера в матче с Олимпиакосом сыграли в футболках с названиями украинских городов вместо фамилий.
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