Перед матчем Шахтера и Олимпиакоса на трибунах разместили 176 игрушек в честь погибших во время войны детей — фото 10 апреля, 18:28 Цей матеріал також доступний українською Шахтер уступил Олимпиакосу со счетом 0:1 (Фото:ФК Шахтер)

На благотворительном матче между донецким Шахтером и греческим Олимпиакосом провели акцию в честь детей, погибших в результате войны России против Украины.

На трибуне стадиона Георгиос Караискакис в Пирее разместили 176 детских игрушек в память о 176 детях, погибших из-за российского вторжения в Украину.

Читайте также: Легендарный велогонщик продал свой велосипед с чемпионской гонки Тур де Франс для помощи украинским детям

В рамках серии благотворительных матчей Шахтеру предстоит сыграть с Лехией Гданьск, Фенербахче и Хайдуком Сплит.

Видео дня

Все заработанные деньги клуб передаст на гуманитарную помощь украинцам.

Ранее сообщалось, что футболисты Шахтера в матче с Олимпиакосом сыграли в футболках с названиями украинских городов вместо фамилий.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.