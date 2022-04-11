Деньги пойдут на помощь украинцам. Греческий клуб сообщил, какую сумму удалось собрать за матч с Шахтером
Матч завершился победой Олимпиакоса со счетом 1:0 (Фото:REUTERS/Louiza Vradi)
Греческий Олимпиакос озвучил сумму, собранную для украинцев благодаря благотворительному матчу с донецким Шахтером.
Как сообщает официальный сайт Олимпиакоса, выручка от матча с «горняками» составила 102 тысяч евро.
Деньги будут направлены исключительно на предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам и обеспечение потребностей беженцев.
Ранее сообщалось, что футболисты Шахтера в матче с Олимпиакосом сыграли в футболках с названиями украинских городов вместо фамилий, а поединок завершился победой греческого клуба со счетом 1:0.
Также на трибунах разместили 176 игрушек в честь погибших во время войны детей.
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