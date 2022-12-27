Шахтер отказал Арсеналу в продаже своей звезды за более чем 60 млн евро — СМИ

27 декабря, 21:43
Поделиться:
Шахтер хочет продать Мудрика за более чем 96 млн евро — медиа (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер хочет продать Мудрика за более чем 96 млн евро — медиа (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер ответил отказом на предложение лондонского Арсенала продать своего ведущего полузащитника Михаила Мудрика за более чем 62 млн евро, сообщает The Telegraph.

По информации британского издания, украинская сторона по-прежнему настаивает, чтобы английский клуб заплатил за 21-летнего игрока более чем 96 млн евро.

Отмечается, что Шахтер и Арсенал продолжают переговоры о трансфере Мудрика и могут прийти к соглашению, если потенциальный покупатель увеличит сумму предложения.

Видео дня

Читайте также:

Сообщалось, что Шахтер оценивает Мудрика в 100 млн евро (Фото:ФК Шахтер) Зинченко опустился на второе место. Звезда Шахтера стал самым дорогим футболистом Украины

По данным источника, лондонский клуб заинтересован в атакующем полузащитнике не из-за травмы своего нападающего Габриэла Жезуса, тогда как главный тренер команды Микель Артета еще летом 2022 года хотел подписать игрока на позиции вингера.

Ранее директор по футболу Шахтера Дарио Срна дал понять, что дончане готовы продать Мудрика за сумму более чем 100 млн евро.

Сам игрок остался недоволен интервью генерального директора клуба Сергея Палкина, который оценил его в 100 млн евро.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Трансферы Арсенал (Лондон) ФК Шахтер Михаил Мудрик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X