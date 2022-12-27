Шахтер отказал Арсеналу в продаже своей звезды за более чем 60 млн евро — СМИ 27 декабря, 21:43 Шахтер хочет продать Мудрика за более чем 96 млн евро — медиа (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер ответил отказом на предложение лондонского Арсенала продать своего ведущего полузащитника Михаила Мудрика за более чем 62 млн евро, сообщает The Telegraph.



По информации британского издания, украинская сторона по-прежнему настаивает, чтобы английский клуб заплатил за 21-летнего игрока более чем 96 млн евро.

Отмечается, что Шахтер и Арсенал продолжают переговоры о трансфере Мудрика и могут прийти к соглашению, если потенциальный покупатель увеличит сумму предложения.

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По данным источника, лондонский клуб заинтересован в атакующем полузащитнике не из-за травмы своего нападающего Габриэла Жезуса, тогда как главный тренер команды Микель Артета еще летом 2022 года хотел подписать игрока на позиции вингера.

Ранее директор по футболу Шахтера Дарио Срна дал понять, что дончане готовы продать Мудрика за сумму более чем 100 млн евро.

Сам игрок остался недоволен интервью генерального директора клуба Сергея Палкина, который оценил его в 100 млн евро.

