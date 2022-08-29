Шахтер отказался продавать своего таланта в известный английский клуб за 30 млн евро — журналист

29 августа, 22:56
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К Михаилу Мудрику проявляют интерес многие клубы Европы (Фото:ФК Шахтер)

К Михаилу Мудрику проявляют интерес многие клубы Европы (Фото:ФК Шахтер)

Английский Эвертон попытался договориться с донецким Шахтером о трансфере 21-летнего украинского полузащитника «горняков» Михаила Мудрика, однако получил отказ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, на прошлой неделе Эвертон делал Шахтеру устное предложение по трансферу Мудрика, предложив за игрока 30 млн евро, однако эта сумма не убедила донецкий клуб продать футболист.

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Романо добавил, что интерес к Мудрику проявляют многие клубы, в том числе и лондонский Арсенал.

https://twitter.com/fabrizioromano/status/1564271929246244864

Следует отметить, что в Эвертоне выступает украинец Виталий Миколенко, а в Арсенале – Александр Зинченко.

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Ранее Мудриком активно интересовался леверкузенский Байер, а сам футболист заявил, что не прочь перейти в немецкий клуб, однако после длительных переговоров трансфер оказался на грани срыва.

Также сообщалось об интересе к Мудрику от английского Брентфорда, испанской Севилье, а также французской Ниццы, которая якобы предлагала за игрока 20 млн евро.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Премьер-лига Украины ФК Шахтер Эвертон Английская Премьер-лига

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