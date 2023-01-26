Шахтер отклонил улучшенное предложение английского клуба по трансферу защитника сборной Украины — журналист

26 января, 19:23
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Матвиенко может перебраться в АПЛ (Фото:Николай Матвиенко via Instagram)

Матвиенко может перебраться в АПЛ (Фото:Николай Матвиенко via Instagram)

Английский Брайтон сделал улучшенное предложение донецкому Шахтеру по трансферу украинского защитника Николая Матвиенко, однако получил отказ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, Брайтон сделал Шахтеру второе предложение, которое предусматривает за переход Матвиенко 16 млн. евро сразу и еще 4 млн евро в качестве бонусов.

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Однако Шахтер отклонил это предложение Брайтона и хочет получить за защитника 30 млн евро.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1618317791807012864?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1618317791807012864%7Ctwgr%5E7923135d961ec5b9a314c8f1d01e2d3d10f22093%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F612216-bray

Брайтон возглавляет экс-наставник Шахтера Роберто Де Дзерби, который является главным инициатором перехода Матвиенко.

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По оценкам портала Transfermarkt стоимость Матвиенко - 11 млн евро.

В этом сезоне Матвиенко сыграл за Шахтер 19 матчей во всех турнирах.

Ранее Шахтер продал в Челси вингера Михаила Мудрика за 100 млн евро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Сборная Украины Английская Премьер-лига

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