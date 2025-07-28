Нужен лично Клоппу: Шахтер требует у клуба Бундеслиги 25 млн евро за бразильца — СМИ

28 июля, 19:46
Марлон Гомес (Фото: Марлон Гомес/Instagram)

Немецкий РБ Лейпциг не оставляет попыток приобрести полузащитника донецкого Шахтера Марлона Гомеса.

Бразилец согласился на переход в клуб Бундеслиги, однако Шахтер отклонил первое предложение Лейпцига, сообщает издание Fussball Transfers.

Донецкий клуб хочет 25 миллионов евро за Гомеса, переговоры продолжаются.

Отмечается, что видеть 21-летнего хавбека в составе Лейпцига очень хочет Юрген Клопп, бывший главный тренер Ливерпуля, который сейчас работает руководителем футбола в системе Ред Булл.

Гомес перешел в Шахтер в январе 2024 года из Васко да Гама за 12 миллионов евро плюс бонусы. С тех пор хавбек провел 49 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

В прошлом сезоне Гомес стал одним из ключевых игроков Шахтера и впервые вышел на поле с капитанской повязкой команды.

Лейпциг завершил чемпионат Германии-2024/25 на седьмом месте и не вышел в Лигу чемпионов впервые за шесть лет.

