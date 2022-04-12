Гендиректор Шахтера — о будущем клуба: Трудно даже понять, что завтра будет, горизонт планирования — два-три дня
Сергей Палкин (Фото:ФК Шахтер)
Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился мыслями о будущем донецкого клуба в условиях войны.
Палкин рассказал, что сейчас трудно спрогнозировать будущее клуба и в основном все усилия направлены на то, чтобы помочь украинцам и украинской армии, сообщает Денисов Time.
«В разговорах о существовании и будущем нет смысла, потому что мы сами не понимаем, когда это закончится и при каких условиях. Трудно даже понять, что завтра будет. Сегодня горизонт планирования — два-три дня», — сказал Палкин.
Ранее защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля сообщил, что клуб приостановил контракты игроков.
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