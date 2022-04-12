Гендиректор Шахтера — о будущем клуба: Трудно даже понять, что завтра будет, горизонт планирования — два-три дня

12 апреля, 18:18
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Сергей Палкин (Фото:ФК Шахтер)

Сергей Палкин (Фото:ФК Шахтер)

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Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился мыслями о будущем донецкого клуба в условиях войны.

Палкин рассказал, что сейчас трудно спрогнозировать будущее клуба и в основном все усилия направлены на то, чтобы помочь украинцам и украинской армии, сообщает Денисов Time.

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«В разговорах о существовании и будущем нет смысла, потому что мы сами не понимаем, когда это закончится и при каких условиях. Трудно даже понять, что завтра будет. Сегодня горизонт планирования — два-три дня», — сказал Палкин.

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Ранее защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля сообщил, что клуб приостановил контракты игроков.

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Теги:   Футбол Сергей Палкин ФК Шахтер

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