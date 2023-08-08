Раненый на войне брат игрока Шахтера получил золотую медаль УПЛ — фото
Богдан Куш (Фото:ФК Шахтер)
«Горняки» передали чемпионскую медаль раненому лейтенанту ВСУ Богдану Кушу.
Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.
Отмечается, что Богдан является двоюродным братом вингера Шахтера Марьяна Шведа.
Воин получил ранение под Изюмом весной 2022-го и лечится почти полтора года.
Сейчас 25-летний герой восстанавливается после двух операций в Барселоне.
Напомним, что Шахтер стал чемпионом Украины по итогам сезона 2022/23, опередив Днепр-1 в борьбе за золотые медали.
Ранее сообщалось, что Шахтер уступил Тоттенхэму в благотворительном матче в поддержку Украины.