Раненый на войне брат игрока Шахтера получил золотую медаль УПЛ — фото 8 августа, 16:34 Богдан Куш (Фото:ФК Шахтер)

«Горняки» передали чемпионскую медаль раненому лейтенанту ВСУ Богдану Кушу.

Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

Отмечается, что Богдан является двоюродным братом вингера Шахтера Марьяна Шведа.

Воин получил ранение под Изюмом весной 2022-го и лечится почти полтора года.

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Сейчас 25-летний герой восстанавливается после двух операций в Барселоне.

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Напомним, что Шахтер стал чемпионом Украины по итогам сезона 2022/23, опередив Днепр-1 в борьбе за золотые медали.

Ранее сообщалось, что Шахтер уступил Тоттенхэму в благотворительном матче в поддержку Украины.