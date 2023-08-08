Раненый на войне брат игрока Шахтера получил золотую медаль УПЛ — фото

8 августа, 16:34
Поделиться:
Богдан Куш (Фото:ФК Шахтер)

Богдан Куш (Фото:ФК Шахтер)

«Горняки» передали чемпионскую медаль раненому лейтенанту ВСУ Богдану Кушу.

Читайте также:
«Спасибо за все». Шахтер организовал трогательное прощание с легендой клуба — видео

Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

Отмечается, что Богдан является двоюродным братом вингера Шахтера Марьяна Шведа.

Воин получил ранение под Изюмом весной 2022-го и лечится почти полтора года.

Видео дня

Сейчас 25-летний герой восстанавливается после двух операций в Барселоне.

Читайте также:
Турецкий гранд сделал публичное заявление о возможном подписании легионера Шахтера

Напомним, что Шахтер стал чемпионом Украины по итогам сезона 2022/23, опередив Днепр-1 в борьбе за золотые медали.

Ранее сообщалось, что Шахтер уступил Тоттенхэму в благотворительном матче в поддержку Украины.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Шахтер Российско-украинская война

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X