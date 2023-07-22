Первая победа при новом тренере. Шахтер в красивом матче обыграл клуб из Нидерландов 22 июля, 17:59 Шахтер разобрался с Утрехтом (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Донецкий коллектив впервые обыграл соперника на сборах в Нидерландах.

«Горняки» провели товарищеский матч против Утрехта, который в прошлом сезоне финишировал на седьмом месте в национальном чемпионате Нидерландов.

Команды сыграли четыре тайма по 30 минут. Победителем игры стали подопечные Патрика ван Леувена.

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Шахтер в моменте вел в счете в три гола, однако затем позволили Утрехту приблизиться. Финальную точку в поединке поставил Ярослав Ракицкий, забив четвертый мяч в сетку ворот нидерландцев.

Утрехт — Шахтер — 2:4

Голы: Клайбер, 79, Буссаид, 83 — Траоре, 2, Вьюнник, 30+1, Судаков, 58, Ракицкий, 84

Стартовый состав Шахтера: Ризнык — Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов — Судаков, Бондаренко, Крыськив — Зубков, Траоре, Вьюнник.

На замену выходили: Трубин, Пузанков, Твардовский, Конопля, Фарина, Козик, Педриньо, Ракицкий, Корниенко, Кастильо, Кащук, Очеретько, Назарина, Невертон, Глущенко, Тоиров, Сикан, Келси.

Отметим, что Шахтер впервые победил при Патрике ван Леувене. Свой первый официальный матч сезона-2023/24 донецкий коллектив сыграет 29 июля, а соперником станет Металлист 1925.

Напомним, что до этого Шахтер без шансов проиграл топ-клубу из Нидерландов.