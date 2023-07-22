Первая победа при новом тренере. Шахтер в красивом матче обыграл клуб из Нидерландов
Шахтер разобрался с Утрехтом (Фото:ФК Шахтер Донецк)
Донецкий коллектив впервые обыграл соперника на сборах в Нидерландах.
«Горняки» провели товарищеский матч против Утрехта, который в прошлом сезоне финишировал на седьмом месте в национальном чемпионате Нидерландов.
Команды сыграли четыре тайма по 30 минут. Победителем игры стали подопечные Патрика ван Леувена.
Шахтер в моменте вел в счете в три гола, однако затем позволили Утрехту приблизиться. Финальную точку в поединке поставил Ярослав Ракицкий, забив четвертый мяч в сетку ворот нидерландцев.
Утрехт — Шахтер — 2:4
Голы: Клайбер, 79, Буссаид, 83 — Траоре, 2, Вьюнник, 30+1, Судаков, 58, Ракицкий, 84
Стартовый состав Шахтера: Ризнык — Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов — Судаков, Бондаренко, Крыськив — Зубков, Траоре, Вьюнник.
На замену выходили: Трубин, Пузанков, Твардовский, Конопля, Фарина, Козик, Педриньо, Ракицкий, Корниенко, Кастильо, Кащук, Очеретько, Назарина, Невертон, Глущенко, Тоиров, Сикан, Келси.
Отметим, что Шахтер впервые победил при Патрике ван Леувене. Свой первый официальный матч сезона-2023/24 донецкий коллектив сыграет 29 июля, а соперником станет Металлист 1925.
Напомним, что до этого Шахтер без шансов проиграл топ-клубу из Нидерландов.