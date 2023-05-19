Шахтер вырвал победу в матче с аутсайдером и возглавил таблицу УПЛ — видео

19 мая, 18:55
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Шахтер Донецк (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Шахтер Донецк (Фото:ФК Шахтер Донецк)

В рамках 27-го тура чемпионата Украины Шахтер переиграл Верес (2:1) и вернул лидерство, обойдя Днепр-1.

На 35-й минуте донецкий клуб вышел вперед благодаря точному удару Александра Зубкова.

На старте второй половины встречи нападающий «горняков» Даниил Сикан не реализовал пенальти, упустив шанс удвоить преимущество свой команде.

Видео дня

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Верес воспользовался своим шансом и на 74-й минуте сравнял счет, а автором гола стал Шарай, который получил пас от Вовченко.

Казалось, что матч завершится вничью, но Шахтер вырвал победу. На 84-й минуте Матвиенко с паса Ракицкого забил второй гол в ворота ровенской команды.

Благодаря победе Шахтер вернул себе первое место, на котором был Днепр-1 после набранных очков в игре с Колосом.

Шахтер — Верес 2:1
Голы: Зубков, 35, Матвиенко, 84 — Шарай, 74

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Динамо Киев потеряло шансы попасть в Лигу чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Шахтер ФК Верес

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