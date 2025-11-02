Донецкий Шахтер одержал победу над киевским Динамо в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги — 3:1.

Голами в составе «горняков» отметились бразильцы Эгиналду и Невертон, еще один мяч в собственные ворота забил Владислав Кабаев.

Шахтер взял реванш у Динамо за поражение в Кубке Украины (1:2). После того поединка защитник киевлян Денис Попов сделал скандальное заявление, назвав нынешний состав донецкой команды «пародией» по сравнению с тем, что было раньше.

После победы во Львове легионеры Шахтера ответили Попову. Изаки Силва выложил совместное фото в раздевалке с подписью «Фейковые бразильцы».

Фото: instagram.com/stories/isaque_oficial07

Добавим, что Попов позже заявлял, что не намеревался оскорбить игроков донецкого клуба. На слова Дениса отреагировал экс-вратарь Шахтера.

Благодаря победе Шахтер, который возглавляет турнирную таблицу УПЛ, оторвался от Динамо на четыре очка.