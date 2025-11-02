«Фейковые бразильцы». Легионеры Шахтера ответили Попову после победы над Динамо — фото из раздевалки

2 ноября, 20:54
Поделиться:
Шахтер победил во Львове (Фото: ФК Шахтер Донецк)

Шахтер победил во Львове (Фото: ФК Шахтер Донецк)

Донецкий Шахтер одержал победу над киевским Динамо в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги — 3:1.

Голами в составе «горняков» отметились бразильцы Эгиналду и Невертон, еще один мяч в собственные ворота забил Владислав Кабаев.

Читайте также:
Шахтер — Динамо: хроника матча украинской Премьер-лиги

Шахтер взял реванш у Динамо за поражение в Кубке Украины (1:2). После того поединка защитник киевлян Денис Попов сделал скандальное заявление, назвав нынешний состав донецкой команды «пародией» по сравнению с тем, что было раньше.

Реклама

После победы во Львове легионеры Шахтера ответили Попову. Изаки Силва выложил совместное фото в раздевалке с подписью «Фейковые бразильцы».

instagram.com/stories/isaque_oficial07
Фото: instagram.com/stories/isaque_oficial07

Добавим, что Попов позже заявлял, что не намеревался оскорбить игроков донецкого клуба. На слова Дениса отреагировал экс-вратарь Шахтера.

Благодаря победе Шахтер, который возглавляет турнирную таблицу УПЛ, оторвался от Динамо на четыре очка.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Футбол Денис Попов Премьер-лига Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies