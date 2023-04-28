Шахтер приблизился к чемпионству после волевой победы в украинской Премьер-лиге
Шахтер уверенно лидирует (Фото:ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер победил Колос со счетом 3:1 в 23-м туре украинской Премьер-лиги, уступая по ходу встречи.
Колос первым открыл счет на 13-й минуте после точного удара Ориховского. Шахтеру удалось сравнять счет на старте второго тайма благодаря пенальти, который реализовал Бондаренко.
Еще через пять минут Бондаренко выступил в роли ассистента, отдав голевой пас на Траоре, который ударом в угол ворот вывел донецкий клуб вперед.
Шахтер набрал 56 очков и оторвался от ближайшего преследователя Днепра-1, у которого два матча в запасе, на восемь очков.
Колосс - Шахтер 1:3
Голы: Ориховский, 13 - Бондаренко, 47, Траоре, 52, Келси, 80
Турнирная таблица
Сообщалось, что Динамо победило Металлист (3:1), а Верес обыграл Львов (3:2).