Шахтер приблизился к чемпионству после волевой победы в украинской Премьер-лиге 28 апреля, 16:54 Шахтер уверенно лидирует (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер победил Колос со счетом 3:1 в 23-м туре украинской Премьер-лиги, уступая по ходу встречи.

Колос первым открыл счет на 13-й минуте после точного удара Ориховского. Шахтеру удалось сравнять счет на старте второго тайма благодаря пенальти, который реализовал Бондаренко.

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Еще через пять минут Бондаренко выступил в роли ассистента, отдав голевой пас на Траоре, который ударом в угол ворот вывел донецкий клуб вперед.

Окончательный счет в матче на 80-й минуте установил Келси.

Шахтер набрал 56 очков и оторвался от ближайшего преследователя Днепра-1, у которого два матча в запасе, на восемь очков.

Колосс - Шахтер 1:3

Голы: Ориховский, 13 - Бондаренко, 47, Траоре, 52, Келси, 80

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что Динамо победило Металлист (3:1), а Верес обыграл Львов (3:2).