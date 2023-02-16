Шахтер победил Ренн в первом матче плей-офф Лиги Европы
Шахтер имеет минимальное преимущество перед ответным матчем (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Шахтер со счетом 2:1 обыграл Ренн на своем поле в первой игре 1/16 финала Лиги Европы.
Украинский клуб открыл счет еще на 11-й минуте, когда у хозяев прошла диагональная передача на Михайличенко: тот сблизился с воротами и пробил, его удар парировал Манданда, но Криськив добил мяч в ворота.
По истечении получаса игры с лишним французская команда едва не восстановила паритет, однако вышедший один на один с Трубиным Токо Экамби не сумел переиграть вратаря дончан.
В конце первого тайма Шахтер заработал право на пенальти за фол на Конопле. 11-метровый результативно выполнил пробивший в левый угол Бондаренко.
Впрочем, Ренн восстановил статус-кво на 59-й минуте. Это Доку навесил в штрафную, где Токо Экамби с близкого расстояния переправил мяч в сетку.
В оставшееся время Шахтер мог забивать третий мяч, однако Степаненко и Зубков упустили свои возможности, не попав в ворота — 2:1.
Ответный матч пройдет на поле Ренна 23 февраля.
Шахтер — Ренн 2:1
Голы: Криськив, 11, Бондаренко, 45 (с пенальти) — Токо Экамби, 59