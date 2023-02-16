Шахтер победил Ренн в первом матче плей-офф Лиги Европы

16 февраля, 21:38
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Шахтер имеет минимальное преимущество перед ответным матчем (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Шахтер имеет минимальное преимущество перед ответным матчем (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Шахтер со счетом 2:1 обыграл Ренн на своем поле в первой игре 1/16 финала Лиги Европы.

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Украинский клуб открыл счет еще на 11-й минуте, когда у хозяев прошла диагональная передача на Михайличенко: тот сблизился с воротами и пробил, его удар парировал Манданда, но Криськив добил мяч в ворота.

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По истечении получаса игры с лишним французская команда едва не восстановила паритет, однако вышедший один на один с Трубиным Токо Экамби не сумел переиграть вратаря дончан.

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В конце первого тайма Шахтер заработал право на пенальти за фол на Конопле. 11-метровый результативно выполнил пробивший в левый угол Бондаренко.

Впрочем, Ренн восстановил статус-кво на 59-й минуте. Это Доку навесил в штрафную, где Токо Экамби с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

В оставшееся время Шахтер мог забивать третий мяч, однако Степаненко и Зубков упустили свои возможности, не попав в ворота — 2:1.

Ответный матч пройдет на поле Ренна 23 февраля.

Шахтер — Ренн 2:1
Голы: Криськив, 11, Бондаренко, 45 (с пенальти) — Токо Экамби, 59

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Шахтер

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