Шахтер требует от ФИФА возмещения убытков в 50 млн евро за потерянные на трансферах деньги — СМИ 18 июля, 20:56 Палкин считает, что Шахтер потерял возможность продать четырех легионеров на общую сумму 50 млн долларов (Фото:ФК Шахтер via Telegram)

Шахтер подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА, которое позволяет иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты из-за войны России против Украины, сообщает The Athletic.



По информации издания, украинский клуб передал необходимые документы генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Рибу и готовится к судебной тяжбе с ФИФА за сумму 50,5 млн долларов.

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Спор основан на объявленном 21 июня решении ФИФА, в котором говорится, что иностранные игроки и тренеры имеют право приостановить свои трудовые договоры с украинскими клубами до 30 июня 2023 года, если только между игроком или тренером и их клубом не будет достигнуто обоюдное соглашение до той же даты.

Согласно письму, которое оказалось у The Athletic, генеральный директор Шахтера Сергей Палкин отмечает, что клуб потерял возможность продать четырех легионеров на общую сумму 50 млн долларов.

ФИФА пыталась развеять опасения украинских клубов, опубликовав поправку, согласно которой ни о какой сделке такого рода не следует объявлять до 1 августа, однако «Горняки» утверждают, что это не принесет им никакой пользы, поскольку покупающие игроков клубы знают, что смогут просто подписать футболистов без оплаты трансфера в течение двух недель.

Шахтер также обратился с просьбой к ФИФА покрыть все расходы, связанные с арбитражным разбирательством, в дополнение к судебным издержкам клуба. Он также запросил отсрочку на 10 дней для оплаты госпошлины CAS, поскольку Нацбанк Украины приостановил платежи за границу и требуется спецразрешение.

По словам Палкина, президент ФИФА Джанни Инфантино не ответил ни на одно из писем. Также он заявил, что организация не консультировалась с ключевыми заинтересованными сторонами в Украине по данному вопросу вопреки ранее объявленному намерению.

Кроме того, сообщил функционер Шахтера, клуб не сможет погасить долги за предыдущие подписания футболистов, если не сможет продавать своих игроков.

Ранее Палкин заявил, что футбольные агенты пытаются украсть игроков команды, используя войну России против Украины.

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