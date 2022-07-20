«За всю Украину». Шахтер поддержал Динамо перед матчем с Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов

20 июля, 15:07
Матч Динамо — Фенербахче состоится в Лодзи (Фото:ФК «Динамо» via Instagram)

Матч Динамо — Фенербахче состоится в Лодзи (Фото:ФК «Динамо» via Instagram)

Донецкий Шахтер выразил слова поддержки своему конкуренту в чемпионате Украины киевскому Динамо перед матчем во втором раунде квалификации Лиги чемпионов против стамбульского Фенербахче.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Фенербахче можно здесь

Динамо в своем официальном аккаунте в Instagram анонсировало поединок против Фенербахче, который станет для киевского клуба первым официальным за последние семь месяцев.

Видео дня

Публикацию прокомментировал Шахтер, пожелав динамовцам успеха в матче с турецким грандом.

Читайте также:
Динамо — Фенербахче. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

«Желаем удачи! За всю Украину», - говорится в комментарии.

Комментарий «горняков» собрал уже более 400 лайков.

ФК
Фото: ФК "Динамо" via Instagram

Сообщалось, что в случае прохода Фенербахче Динамо ждет дуэль с австрийским Штурмом в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Фенербахче

Эксклюзивы НВ

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)
«Врать, пытать и убивать» /
Кремль одновременно меняет людей в правительстве и готовится возродить сталинские чистки — Преображенский
20 июля, 09:09
Страны
Павел Баев
Норвежский политолог
Что ищет Путин на Ближнем Востоке?

План действий России по Саудовской Аравии разбивается об Иран

20 июля, 09:08
Мнения
Миллионы украинцев уехали и не спешат возвращаться (Фото:Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun via Reuters)
Хмельницкий, Деркач, Гут /
Как бизнес предлагает вернуть украинцев в страну и избежать демографической ямы — 7 мнений
20 июля, 07:05
Экономика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X