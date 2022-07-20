«За всю Украину». Шахтер поддержал Динамо перед матчем с Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов 20 июля, 15:07 Матч Динамо — Фенербахче состоится в Лодзи (Фото:ФК «Динамо» via Instagram)

Донецкий Шахтер выразил слова поддержки своему конкуренту в чемпионате Украины киевскому Динамо перед матчем во втором раунде квалификации Лиги чемпионов против стамбульского Фенербахче.

Динамо в своем официальном аккаунте в Instagram анонсировало поединок против Фенербахче, который станет для киевского клуба первым официальным за последние семь месяцев.

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Публикацию прокомментировал Шахтер, пожелав динамовцам успеха в матче с турецким грандом.

«Желаем удачи! За всю Украину», - говорится в комментарии.

Комментарий «горняков» собрал уже более 400 лайков.

Фото: ФК "Динамо" via Instagram

Сообщалось, что в случае прохода Фенербахче Динамо ждет дуэль с австрийским Штурмом в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

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