Шахтер объявил о подписании бразильского легионера с опытом выступлений в Украине

23 августа, 09:48
Лукас Тейлор выступал в Украине за Львов и Днепр-1 (Фото:ФК Шахтер)

Лукас Тейлор выступал в Украине за Львов и Днепр-1 (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер объявил о переходе бразильского защитника Лукаса Тейлора из греческого ПАОКа.

27-летний бразилец будет выступать за Шахтер на правах аренды, которая рассчитана на один сезон, сообщает официальный сайт «горняков».

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Лукас Тейлор — воспитанник Палмейраса и успел поиграть за ряд бразильских клубов: Крисиума, Парана, Ред Булл Бразил, Пайсанду, Ботафого (Рибейран-Прету), Боа.

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После карьеры в Бразилии Тейлор переехал в Украину, где в сезоне 2018/19 выступал Львов, а весной 2020-го года перешел в Днепр-1, за который провел полтора года. В прошлом сезоне он выступал за ПАОК.

https://twitter.com/FCShakhtar/status/1561797903521292294
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Ранее сообщалось, что Шахтер перед стартом нового сезона украинской Премьер-лиги объявил о подписании украинского полузащитника Ивана Петряка, ранее выступавшего за «горняков».

Перед этим Шахтер объявил о подписании футболиста венгерского Ференцвароша и сборной Украины Александра Зубкова.

Также из бельгийского Андерлехта в Шахтер перешел бывший защитник киевского Динамо Богдан Михайличенко.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Премьер-лига Украины ФК Шахтер

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