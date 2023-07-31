Шахтер приобрел футболиста молодежной сборной Бразилии
Эгинальдо (Фото:ФК Шахтер Донецк)
Донецкий клуб объявил о подписании Эгинальдо из Васко да Гама.
18-летний левый вингер заключил контракт с «горняками» на пять лет.
По информации Transfermarkt, Шахтер заплатил за футболиста молодежной сборной Бразилии 3,5 миллиона евро.
Свою карьеру Эгинальдо начинал в бразильском клубе Артсул, в 2022 году перешел в Васко да Гама, в составе которой за главную команду провел 29 матчей и забил 3 мяча.
В сезоне-2023 принял участие в 11 поединках во всех турнирах.
Отметим, что Эгинальдо был участником молодежного чемпионата мира в 2023 году, на котором сборная Бразилии вылетала на стадии ¼ финала.
Ранее сообщалось, что Шахтер подписал призера молодежного чемпионата мира.