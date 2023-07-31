Шахтер приобрел футболиста молодежной сборной Бразилии 31 июля, 16:29 Эгинальдо (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Донецкий клуб объявил о подписании Эгинальдо из Васко да Гама.

18-летний левый вингер заключил контракт с «горняками» на пять лет.

🇧🇷 Егіналду – у «Шахтарі»! ⚒



✨ Бразильський гравець переходить до нашої команди з ФК «Васко да Гама». Контракт із 18-річним півзахисником розраховано на 5 років.



Дізнайтеся більше: https://t.co/226R1Pdhta.



🧡 Ласкаво просимо до клубу, Егіналду! #Shakhtar pic.twitter.com/lEuGz1agyL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2023

По информации Transfermarkt, Шахтер заплатил за футболиста молодежной сборной Бразилии 3,5 миллиона евро.

Видео дня

Свою карьеру Эгинальдо начинал в бразильском клубе Артсул, в 2022 году перешел в Васко да Гама, в составе которой за главную команду провел 29 матчей и забил 3 мяча.

В сезоне-2023 принял участие в 11 поединках во всех турнирах.

Отметим, что Эгинальдо был участником молодежного чемпионата мира в 2023 году, на котором сборная Бразилии вылетала на стадии ¼ финала.

Ранее сообщалось, что Шахтер подписал призера молодежного чемпионата мира.