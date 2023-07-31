Шахтер приобрел футболиста молодежной сборной Бразилии

31 июля, 16:29
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Эгинальдо (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Эгинальдо (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Донецкий клуб объявил о подписании Эгинальдо из Васко да Гама.

18-летний левый вингер заключил контракт с «горняками» на пять лет.

По информации Transfermarkt, Шахтер заплатил за футболиста молодежной сборной Бразилии 3,5 миллиона евро.

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Свою карьеру Эгинальдо начинал в бразильском клубе Артсул, в 2022 году перешел в Васко да Гама, в составе которой за главную команду провел 29 матчей и забил 3 мяча.

В сезоне-2023 принял участие в 11 поединках во всех турнирах.

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Отметим, что Эгинальдо был участником молодежного чемпионата мира в 2023 году, на котором сборная Бразилии вылетала на стадии ¼ финала.

Ранее сообщалось, что Шахтер подписал призера молодежного чемпионата мира.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Шахтер

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