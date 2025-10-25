«Пацана сплавили». Маркевич назвал серьезную ошибку Турана в матче Шахтера с Легией

Бывший главный тренер Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич удивлен решениями наставника Шахтера Арды Турана в матче с Легией (1:2) в Лиге конференций.

Маркевич считает, что Туран допустил ошибку, выпустив на поле полуосновной состав, в частности запасного вратаря Кирилла Фесюна.

«Я просто не понимаю, чем руководствовался Туран. Я не понимаю, почему не играл Ризнык. Уверен, что Дмитрий не пропустил бы те два гола.

Можно было Фесюна поставить в воскресенье на Кудровку, а так получается, что пацана «сплавили». Да, у Легии сейчас проблемы, но там играют опытные футболисты, которые использовали свой шанс", — цитирует Маркевича Blik.ua.

Титулованный специалист добавил, что команде не хватает лидеров и характера на поле.

«Я не хочу переходить на персоналии, но меня удивляет, что вообще ряд футболистов делают в Шахтере. Зачем это нужно?

В Шахтере никто не хочет брать игру на себя, даже бразильцы. Да от них надо этого требовать! Для чего их тогда покупали? Легия играла от обороны, и нужны были футболисты, которые бы не боялись брать игру на себя, а не тык-мык короткими передачами поперек", — отметил Маркевич.

У Шахтера три очка после двух первых туров Лиги конференций. В стартовом матче турнира «горняки» переиграли Абердин (3:2).

Ранее Дарио Срна озвучил цель Шахтера в этом сезоне Лиги конференций.