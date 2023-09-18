Шахтер — Порту: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

18 сентября, 13:34
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Старт «горняков» в ЛЧ (Фото:ФК Шахтер)

Старт «горняков» в ЛЧ (Фото:ФК Шахтер)

Первый тур группового этапа «горняки» начнут матчем против соперника, которого никогда не побеждали

Встреча Шахтер — Порту пройдет 19 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На сайте NV идет онлайн-трансляция матча Шахтер — Порту. Кроме того, игру в Украине можно посмотреть на медиасервисе Megogo.

Видео дня

В еврокубках Шахтер и Порту встречались шесть раз. Трижды победил португальский клуб, еще три матча завершились вничью.

Напомним, в другом поединке этой группы Лиги чемпионов Барселона сыграет с Антверпеном.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер Порту

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