Шахтер — Порту: букмекеры резко изменили котировки за несколько часов до матча
Тренировка «горняков» (Фото:ФК Шахтер)
В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов эксперты советуют ставить на португальский клуб.
Во вторник, 19 сентября, в Гамбурге состоится матч группы H Лиги чемпионов встречаются Шахтер и Порту.
Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер — Порту.
В букмекерских конторах фаворит встречи португальский клуб. Интересно, что за несколько часов до матча аналитики резко изменили котировки в пользу номинальных гостей.
Было 18 сентября: победа Порту — 1.79, ничья — 4.20, победа Шахтера — 4.80.
Стало 19 сентября: победа Порту — 1.73, ничья — 4.20, победа Шахтера — 5.30.
Эксперты ожидают, что в матче будет забито меньше трех мячей.
Надо отметить, что Шахтер еще ни разу не побеждал Порту в еврокубках. Всего команды сыграли шесть поединков.
Ранее мы писали, кто в Украине будет транслировать матч Шахтер — Порту.