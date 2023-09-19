Шахтер — Порту: букмекеры резко изменили котировки за несколько часов до матча 19 сентября, 11:30 Тренировка «горняков» (Фото:ФК Шахтер)

В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов эксперты советуют ставить на португальский клуб.



Во вторник, 19 сентября, в Гамбурге состоится матч группы H Лиги чемпионов встречаются Шахтер и Порту.

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер — Порту.

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В букмекерских конторах фаворит встречи португальский клуб. Интересно, что за несколько часов до матча аналитики резко изменили котировки в пользу номинальных гостей.

Было 18 сентября: победа Порту — 1.79, ничья — 4.20, победа Шахтера — 4.80.

Стало 19 сентября: победа Порту — 1.73, ничья — 4.20, победа Шахтера — 5.30.

Эксперты ожидают, что в матче будет забито меньше трех мячей.

Надо отметить, что Шахтер еще ни разу не побеждал Порту в еврокубках. Всего команды сыграли шесть поединков.

Ранее мы писали, кто в Украине будет транслировать матч Шахтер — Порту.