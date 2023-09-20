«Это учат в начальных группах ДЮСШ». Знаменитый украинский тренер раскритиковал игрока Шахтера за грубую ошибку в матче с Порту 20 сентября, 14:36 Мирона Маркевич считает, что Шахтер вряд ли выйдет из группы (Фото:ФК Карпаты)

Главный тренер львовский Карпат Мирон Маркевич поделился впечатлениями от матча Шахтер — Порту (1:3) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов и оценил перспективы «горняков» в турнире.

По мнению Маркевича, Шахтер в этом сезоне будет бороться максимум за третье место в группе, чтобы попасть в Лигу Европы, сообщает Sport.ua.

«Еще перед матчем с Порту я сказал, что "горняки" в лучшем случае займут третье место в своей группе. И не потому, что среди оппонентов топовые Барселона и Порту. Просто уровень подготовки футболистов Шахтера не позволяет надеяться на большее», — сказал Маркевич.

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В частности, тренер раскритиковал форварда Шахтера Даниила Сикана, после ошибки которого Порту забил второй мяч в ворота «горняков».



"Ты наигрываешь одну схему, казалось, есть сдвиги, а детская ошибка Сикана, приведшая ко второму пропущенному мячу, все сводит на нет. Кстати, в этом игровом эпизоде у Сикана было несколько вариантов, но он выбрал худший, сделав передачу через центральную часть поля. Что этого не стоит делать учат еще в начальных группах ДЮСШ. Как говорится, имеем то, что имеем", — подытожил Маркевич.



Ранее сообщалось, что Сикан стал худшим игроком матча по версии Whoscored.