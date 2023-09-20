«Это было обидно». Тренер Шахтера озвучил причину поражения на старте Лиги чемпионов 20 сентября, 10:34 Патрик ван Леувен (Фото:REUTERS/Cathrin Mueller)

После матча ван Леувен подчеркнул, что сказалась разница в классе команд, сообщает официальный сайт Шахтера.

«Считаю, что есть разница в качестве, опыте, но всегда есть возможность. Я не думаю, что если бы мы не ошибались, то не пропустили бы, но, думаю, мы больше оставались бы в игре. Мои футболисты могли бы чувствовать себя увереннее.

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Мы пропустили первый гол, хорошо отреагировали и сравняли счет, но все же пропустили второй слишком быстро, даже не успели насладиться результатом хорошей работы, чтобы вернуться в игру, это было обидно", — сказал ван Леувен.

В следующем туре лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграет с бельгийским Антверпеном, который в первом раунде уступил Барселоне 0:5. Матч состоится 4 октября.