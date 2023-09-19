«Чудеса бывают, но защита дырявая»: легенда украинского футбола предсказал провал Шахтера в первой игре ЛЧ 19 сентября, 16:51 Шахтер сыграет с Порту (Фото:ФК Шахтер)

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов между Шахтером и Порту.

Специалист считает, что португальский клуб фаворит встречи, ведь у «горняков» много проблем.

«Фаворит этого противостояния, безусловно, Порту. Гранд португальского футбола, постоянно играющего в Лиге чемпионов, нет таких проблем с составом, как Шахтер, хоть и продал нескольких ведущих исполнителей летом.

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Шахтер, словно и купил немало игроков, но все они — Азаров и остальные, бразильцы, израильтянин Лемкин, — ничего не показывают. Эти игроки — не уровень Шахтера, к которому нас приучила донецкая команда. Купили, чтобы было.

Не могу сказать, что Шахтеру ничего не светит, но я не вижу, благодаря чему команда Патрика Ван Леувена может выиграть. «Горнякам» придется очень много играть в защите, а вратарь у них, кто бы ни вышел — Ризнык или Рудько, не очень надежный, защита дырявая. Конечно, чудеса бывают, за это мы и любим футбол.

Я желаю удачи Шахтеру, не подумайте противоположного, но в их успех не верю. Даже не знаю, благодаря чему команда может рассчитывать на положительный результат. Разве, как сейчас говорят, автобус в защиту поставят. Да и такая тактика, не уверен, что может помочь «горнякам». Думаю, Порту победит со счетом 2:0″, — сказал Сабо в комментарии изданию Украинский футбол.

Напомним, что поединок Шахтер — Порту начнется во вторник, 19 сентября, в 22:00. Мы проведем онлайн-трансляцию этого матча.

Ранее сообщалось, что тренер Порту с опаской оценил мощь Шахтера перед игрой в Лиге чемпионов.