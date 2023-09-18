Шахтер — Порту: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

18 сентября, 12:05
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Первый тур ЛЧ (Фото:ФК Шахтер, ФК Порту)

Первый тур ЛЧ (Фото:ФК Шахтер, ФК Порту)

Донецкий клуб стартует в самом престижном клубном турнире поединком с грандом португальского футбола.

Матч Шахтер — Порту пройдет во вторник, 19 сентября, в немецком Гамбурге. Именно здесь будет играть свои домашние поединки украинский клуб в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Видео дня

https://twitter.com/FCPorto/status/1703381788054467054

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию матча Шахтер — Гамбург с видеоповторами всех голов, если такие будут.

Обе команды регулярно выступают в Лиге чемпионов. Шахтер в пяти последних розыгрышах не сумел выйти из группы, а вот Порту доходил до 1/8 финала или дальше в пяти из своих шести последних сезонов.

Предыдущие встречи

Последний раз команды встречались на групповом этапе ЛЧ-2014/15. В поединке второго тура во Львове была зафиксирована ничья — 2:2, хотя Порту чудом ушел от поражения. Еще за пять минут до конца основного времени Шахтер уверенно вел — 2:0 благодаря голам Алекса Тейшейры (52) и Луиса Адриано (85). Спасителем «драконов» выступил Джексон Мартинес — на 89-й минуте форвард реализовал пенальти, а на 90+4 оформил дубль.

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Похожий сценарий сложился и в матче шестого тура на Драгау. Тарас Степаненко вывел гостей вперед на 50-й минуте, а Порту спасся на 87-й стараниями Венсана Абубакара.

Порту дважды обыграл Шахтер на групповом этапе ЛЧ-2011/12 — 2:1 дома и 2:0 в гостях.

Как сообщает УЕФА, первое свидание клубов состоялось в четвертьфинале Кубка обладателей кубков-1983/84. Порту победил дома — 3:2, а в ответной встрече была зафиксирована ничья — 1:1.

Национальный чемпионат

В последнем туре УПЛ Шахтер в тяжелом поединке обыграл Оболонь — 1:0. Горняки идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

https://www.youtube.com/embed/5lJ7eOPPUuU?si=s_DvfCWycCowP5Fd

Порту делит со Спортингом первое место в чемпионате Португалии. В последнем туре команда обыграла Эштрела Амадору — 1:0.

https://www.youtube.com/embed/AoqOhXn3ZwY?si=hDsCNnLxNtYP3Eyd

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит встречи португальский клуб. Котировки на матч: победа Порту — 1.79, ничья — 4.20, победа Шахтера — 4.80. Эксперты ожидают, что в матче будет забито меньше трех мячей.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер Порту

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