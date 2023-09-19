Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Шахтер — Порту
Матч Шахтер — Порту состоится в Гамбурге (Фото:ФК Шахтёр)
Шахтер и Порту объявили стартовые составы на матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Поединок состоится сегодня, 19 сентября, в 22:00 по киевскому времени в Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион.
Стартовые составы:
Шахтер: Ризнык, Мироши, Ракицкий, Лемкин, Конопля, Степаненко, Назарина, Судаков, Зубков, Сикан, Келси
Запасные: Рудько, Пузанков, Азаров, Козик, Гочолейшвили, Очеретько, Кастильо, Эгиналдо, Крыськив, Бондаренко, Кащук, Вьюнник
Порту: Кошта, Жоау Мариу, Кардосо, Карму, Венделл, Пепе, Гонселас, Эуштакио, Галену, Тареми, Мартинес
Ранее легенда Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо назвал фаворита матча Шахтер — Порту.