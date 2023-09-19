Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Шахтер — Порту

19 сентября, 20:51
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Матч Шахтер — Порту состоится в Гамбурге (Фото:ФК Шахтёр)

Матч Шахтер — Порту состоится в Гамбурге (Фото:ФК Шахтёр)

Шахтер и Порту объявили стартовые составы на матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Поединок состоится сегодня, 19 сентября, в 22:00 по киевскому времени в Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион.

Стартовые составы:

Шахтер: Ризнык, Мироши, Ракицкий, Лемкин, Конопля, Степаненко, Назарина, Судаков, Зубков, Сикан, Келси

Видео дня

Запасные: Рудько, Пузанков, Азаров, Козик, Гочолейшвили, Очеретько, Кастильо, Эгиналдо, Крыськив, Бондаренко, Кащук, Вьюнник

Порту: Кошта, Жоау Мариу, Кардосо, Карму, Венделл, Пепе, Гонселас, Эуштакио, Галену, Тареми, Мартинес

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Ранее легенда Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо назвал фаворита матча Шахтер — Порту.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер Порту

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