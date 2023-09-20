«Нужно опуститься на землю»: Экс-игрок сборной Украины жестко раскритиковал молодых звезд Шахтера 20 сентября, 16:55 Юрий Вирт (Фото:Юрий Вирт via Instagram)

Бывший наставник Вереса и экс-голкипер Шахтера Юрий Вирт поделился мнением о поражении «горняков» от Порту (1:3) в рамках Лиги чемпионов.

Специалист считает, что лидеры команды должны много работать, а не чувствовать себя звездами.

«Молодым футболистам Шахтера нужно задуматься. Кажется, что они немного взлетели, сыграв несколько матчей за сборную и в Лиге чемпионов, и считают себя звездами. Видно, что у них не то отношение, как раньше.

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Они полагают, что на классе будут обыгрывать команды в УПЛ, но класса им не хватает, а самоотдачи на 100% нет.

Им нужно опуститься на землю, работать и доказывать, что они действительно хорошие игроки. Я имею в виду Бондаренко, который получает красные, а потом месяц не играет, и того же Судакова", — сказал Вирт в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, следующий матч в Лиге чемпионов Шахтер проведет против Антверпена. Поединок состоится 4 октября.

Ранее сообщалось, что тренер Шахтера озвучил причину поражения на старте Лиги чемпионов.