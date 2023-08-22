Шахтер на несколько месяцев потерял ключевого футболиста — журналист 22 августа, 11:10 Траоре снова получил тяжелую травму (Фото:ФК Шахтёр)

Форвард донецкого Шахтера Лассина Траоре из-за травмы выбыл на длительный срок, сообщил на своем YouTube-канале Вацко Live журналист и комментатор Виктор Вацко.

По информации Вацко, Шахтер не сможет рассчитывать на Траоре в течение нескольких месяцев.

«Серьезную травму снова получил Траоре, на несколько месяцев выпал. Из того, что я знаю, Шахтер сейчас играет под очень-очень серьезными нагрузками.

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После Мирчи Луческу ни один другой тренер не предлагал футболистам таких нагрузок в тренировочном процессе", — сказал Вацко.

Траоре стал игроком Шахтера летом 2021 года, перейдя из Аякса за 10 миллионов евро.

В сентябре 2021 года Лассина получил тяжелую травму колена, из-за которой пропустил более года.

Ранее сообщалось, что Шахтер не смог победить Кривбасс в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги.