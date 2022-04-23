Пятов — о будущем Шахтера: Все надеются на лучшее, но также готовятся к худшему

23 апреля, 13:30
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Андрей Пятов выступает за Шахтер с 2007 года (Фото:ФК Шахтер)

Андрей Пятов выступает за Шахтер с 2007 года (Фото:ФК Шахтер)

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Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о будущем клуба.

В интервью Люкс ФМ Пятов признался, что сейчас сложно спрогнозировать будущее Шахтера, но допустил, что в случае распродажи дорогих футболистов клуб сможет продолжить существование.

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«Я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что никто не может конкретно ответить на этот вопрос. Все надеются на лучшее, но готовятся к худшему.

Конечно, есть план А — продолжить во Львове или где-нибудь, где безопаснее. И есть вариант, если это будет продолжаться, то целесообразно ли это?

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Отпустить, распродать игроков, которые очень дорого стоят. На эти деньги можно продолжать жизнедеятельность, чтобы команда жила дальше", — сказал Пятов.

Ранее гендиректор Шахтера Сергей Палкин рассказал, что сейчас трудно спрогнозировать будущее клуба и в основном все усилия, направленные на то, чтобы помочь украинцам и украинской армии.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Андрей Пятов

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