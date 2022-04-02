«Сегодня мы живем за свой счет». Футболист Шахтера сообщил, что клуб приостановил контракты игроков 2 апреля, 14:27 Цей матеріал також доступний українською Ефим Конопля заявил, что имеет предложения от других клубов (Фото:Ефим Конопля via Instagram)

Защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля сообщил, что клуб приостановил контракты игроков.

Футболист рассказал, что ему пришло письмо, в котором клуб сообщил о прекращении контракта из-за войны в Украине, сообщает Трибуна.

«Еще в 20-х числах [марта] я рассказывал, что Шахтер выполняет контрактные обязательства, но сегодня эта информация уже устарела.

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Пришла соответствующая бумага о прекращении [контракта] в связи с агрессией РФ и тем, что сегодня невозможно осуществлять профессиональную деятельность. Это касается как легионеров, так и украинцев. Сегодня мы живем за свой счет", — сказал Конопля.

Футболист также добавил, что имеет предложения от иностранных клубов, однако не может выехать из Украины.

«У меня есть предложения, но нет возможности уехать за границу. Хотя есть интерес, официальные бумаги. Но пока это просто невозможно», – заявил футболист.

Ранее сообщалось, что директор по футболу Шахтера и бывший капитан команды Дарио Срна помог организовать выезд в родную Хорватию 100 украинских детей из академии донецкого клуба.

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