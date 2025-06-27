Шахтер продал футболиста в чемпионат Нидерландов — украинский клуб заработал на трансфере

27 июня, 22:26
Став Лемкин стал игроком Твенте (Фото: ФК Твенте)

Центральный защитник Шахтера Став Лемкин продолжит карьеру в Твенте.

Нидерландский клуб объявил о покупке израильского футболиста.

22-летний Лемкин заключил контракт до конца сезона-2027/28 с опцией продления еще на один год.

По информации Transfermarkt, Твенте заплатил Шахтеру 1,5 миллиона евро за игрока.

Напомним, «горняки» купили Лемкина летом 2023 года за 850 тысяч евро. В составе донецкой команды провел пять матчей за все время.

Прошлый сезон Став отыграл на правах аренды в Маккаби Тель-Авив.

Ранее сообщалось, что Шахтер согласился продать футболиста сборной Украины в турецкий клуб за 6−7 млн евро.

