Шахтер продал футболиста в чемпионат Нидерландов — украинский клуб заработал на трансфере
Став Лемкин стал игроком Твенте (Фото: ФК Твенте)
Центральный защитник Шахтера Став Лемкин продолжит карьеру в Твенте.
Нидерландский клуб объявил о покупке израильского футболиста.
22-летний Лемкин заключил контракт до конца сезона-2027/28 с опцией продления еще на один год.
По информации Transfermarkt, Твенте заплатил Шахтеру 1,5 миллиона евро за игрока.
Напомним, «горняки» купили Лемкина летом 2023 года за 850 тысяч евро. В составе донецкой команды провел пять матчей за все время.
Прошлый сезон Став отыграл на правах аренды в Маккаби Тель-Авив.
Ранее сообщалось, что Шахтер согласился продать футболиста сборной Украины в турецкий клуб за 6−7 млн евро.