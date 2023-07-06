«Будет как с Мудриком»: в Шахтере сделали заявление о возможном уходе Трубина 6 июля, 20:31 Анатолий Трубин (Фото:instagram.com/anatoliytrubin81)

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна отреагировал на информацию о возможном переходе Анатолий Трубина в европейский гранд.

Специалист заявил, что клуб имеет предложения по украинскому футболисту, однако отпустит его за высокую цену.

«Сейчас Трубин один из лучших вратарей Европы. Ему всего 21 год, и он молод, но уже сыграл 17 матчей в Лиге чемпионов, а значит уже имеет опыт. Он готов к большому клубу. Трубин готов в Италию, но также и в Англию или Франции, он вратарь будущего, у него много предложений, и мы общаемся со многими клубами, но все должны понимать одно: если он покинет Шахтер, он перейдет в топ-клуб за топ-цену.

Видео дня

Как было с Мудриком и как будет в будущем с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко. Те, кто хотят игрока, решают сколько предложить, а мы отвечаем, хороша эта сумма или нет. В настоящее время Трубин играет на чемпионате Европы и у него все хорошо в Украине. И есть интерес не только к нему, но и к трем другим топ-игрокам, о которых я упомянул и которые станут частью будущего европейского футбола", — рассказал Срна в интервью Gazzetta dello Sport.

Напомним, Трубин стал чемпионом Украины в составе Шахтера по итогам прошедшего сезона. На его счету 38 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота в целостности.

Ранее сообщалось, что Йовичевич впервые прокомментировал увольнение с Шахтера.