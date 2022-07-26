Шахтер, несмотря на гол-красавец Мудрика, уступил в благотворительном матче Аяксу — видео

26 июля, 23:45
Матч прошел в рамках Shakhtar Global Tour for Peace (Фото:ФК Аякс)

Матч прошел в рамках Shakhtar Global Tour for Peace (Фото:ФК Аякс)

Донецкий Шахтер проиграл в благотворительном матче амстердамскому Аяксу со счетом 1:3.

Шахтер первым открыл счет после сольного прохода Михаила Мудрика, который промчался со своей половины поля, на скорости технично обыграл оппонента и отправил мяч мимо голкипера.

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Однако развить успех «горнякам» не удалось. Аякс отыгрался еще до перерыва, а во втором тайме амстердамский клуб отправил в ворота дончан еще два мяча.

Шахтер — Аякс 1:3

Голы: Мудрик, 33 — Тадич, 45, Берджесс, 73, Кудус, 85

Гол Мудрика

https://twitter.com/FCShakhtar/status/1552007029241397248
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Матч имел статус благотворительного и прошел в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

Ранее сообщалось, что Шахтер подписал полузащитника Андрея Тотовицкого, а перед этим оформил трансфер хорватского хавбека Невена Джурасека.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Аякс

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