Шахтер провалил старт в Лиге чемпионов, без шансов проиграв Порту — видео 19 сентября, 23:53 Все голы были забиты в первом тайме (Фото:REUTERS/Cathrin Mueller)

Донецкий Шахтер проиграл Порту со счетом 1:3 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов

Порту открыл счет уже на 8-й минуте матча, когда Галено удачно сыграл на добивании после сейва Ризныка.

На 13-й минуте Келси после навеса Конопли ударом головой сравнял счет, однако уже через две минуты Галено воспользовался обрезкой Сикана и снова вывел португальцев вперед, оформив дубль.

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До перерыва в воротах «горняков» побывал третий мяч — отличился Тареми.

Во втором тайме порту сбавил темп, но Шахтер не сумел переломить ход игры, уступив 1:3.

Шахтер — Порту 1:3

Голы: Келси, 13 — Галено, 8, 15, Тареми, 29

В другом матче группы Барселона разгромила Антверпен со счетом 5:0.