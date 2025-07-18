Сенсация после еврокубков. Шахтер впервые проиграл под руководством Турана — видео

18 июля, 14:11
Шахтер провел два матча за два дня (Фото: ФК Шахтёр)

Донецкий Шахтер уступил словенскому Триглавау со счетом 0:1 в товарищеском матче.

https://www.youtube.com/watch?v=CXjoTnwlTpo&ab_channel=FCShakhtarDonetsk

Единственный и победный гол в игре на 16-й минуте забил Бенедичич. Спарринг проходил в формате два тайма по 30 минут. Триглав — представитель второго по силе дивизион Словении.

Это первое поражение Шахтера под руководством нового главного тренера Арды Турана. До этого Шахтер провел пять поединков без поражений: два в рамках квалификации Лиги Европы против финского Ильвеса (6:0, 0:0) и три товарищеские встречи — с Горицей (1:0), Словацко (1:1) и Гросупле (5:0).

Шахтер (Донецк) — Триглав (Крань) 0:1
Гол: Бенедичич, 16

Накануне Шахтер вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы, несмотря на ничью с финским Ильвесом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Шахтер Арда Туран

Поделиться:

