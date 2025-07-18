Сенсация после еврокубков. Шахтер впервые проиграл под руководством Турана — видео
Шахтер провел два матча за два дня (Фото: ФК Шахтёр)
Донецкий Шахтер уступил словенскому Триглавау со счетом 0:1 в товарищеском матче.
Единственный и победный гол в игре на 16-й минуте забил Бенедичич. Спарринг проходил в формате два тайма по 30 минут. Триглав — представитель второго по силе дивизион Словении.
Это первое поражение Шахтера под руководством нового главного тренера Арды Турана. До этого Шахтер провел пять поединков без поражений: два в рамках квалификации Лиги Европы против финского Ильвеса (6:0, 0:0) и три товарищеские встречи — с Горицей (1:0), Словацко (1:1) и Гросупле (5:0).
Шахтер (Донецк) — Триглав (Крань) 0:1
Гол: Бенедичич, 16
Накануне Шахтер вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы, несмотря на ничью с финским Ильвесом.