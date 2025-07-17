Шахтер вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы, несмотря на ничью с финским клубом

17 июля, 20:50
Поделиться:
Зрители в Тампере голов так и не увидели (Фото: ФК Ильвес)

Зрители в Тампере голов так и не увидели (Фото: ФК Ильвес)

В ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы донецкий Шахтер на выезде сыграл вничью 0:0 с финским Ильвесом, однако этого хватило для прохода дальше благодаря разгрому со счетом 6:0 в первой игре.

В первом тайме Шахтер доминировал на поле и создал несколько острых моментов, после одного из которых Ильвеса спасла стойка.

Читайте также:
«Мы сразу это почувствовали». Футболист Шахтера рассказал, как в венгерском клубе после начала войны изменилось отношение к украинцам

После перерыва Шахтер продолжал контролировать ход игры, но, несмотря на преимущество, так и не смог пробить оборону соперника.

Реклама

В следующем раунде Шахтер сыграет со стамбульским Бешикташем.

Ильвес — Шахтер 0:0 (первый матч 6:0)

Ранее сообщалось, что Шахтер будет проводить домашние еврокубковые матчи сезона 2025/26 в Кракове. ( Польша) на Городском стадионе имени Генрика Реймана.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Шахтер Футбол Лига Европы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies