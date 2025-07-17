Шахтер вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы, несмотря на ничью с финским клубом

Зрители в Тампере голов так и не увидели (Фото: ФК Ильвес)

В ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы донецкий Шахтер на выезде сыграл вничью 0:0 с финским Ильвесом, однако этого хватило для прохода дальше благодаря разгрому со счетом 6:0 в первой игре.

В первом тайме Шахтер доминировал на поле и создал несколько острых моментов, после одного из которых Ильвеса спасла стойка.

После перерыва Шахтер продолжал контролировать ход игры, но, несмотря на преимущество, так и не смог пробить оборону соперника.

В следующем раунде Шахтер сыграет со стамбульским Бешикташем.

Ильвес — Шахтер 0:0 (первый матч 6:0)

Ранее сообщалось, что Шахтер будет проводить домашние еврокубковые матчи сезона 2025/26 в Кракове. ( Польша) на Городском стадионе имени Генрика Реймана.