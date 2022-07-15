Шахтер сообщил, где будет играть домашние матчи Лиги чемпионов

15 июля, 20:24
Стадион Легии в Варшаве будет домашним для Шахтера в Лиге чемпионов нового сезона (Фото:ФК Шахтер)

Стадион Легии в Варшаве будет домашним для Шахтера в Лиге чемпионов нового сезона (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер сообщил, что домашние матчи группового раунда Лиги чемпионов будет проводить в Польше.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, три поединка данной стадии турнира состоятся в Варшаве на Стадионе Войска Польского.

Отмечается, что Шахтер подписал договор аренды стадиона с клубом Легия, для которого эта арена является домашней.

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Расписание матчей станет известно после жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов 25 августа, а продажей билетов будет заниматься украинская сторона.

Пять процентов выручки от продажи билетов будут переданы в Legia Foundation, который с начала войны занимается структурной помощью пострадавшим от нее.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что матчи украинской Премьер-лиги будут проводиться в Украине с разрешения местных военных администраций и с обязательным соблюдением всех правил безопасности.

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Теги:   Футбол Польша Лига Чемпионов ФК Шахтер Варшава ФК Легия

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