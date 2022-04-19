«Страх украинских детей вместо радости». Шахтер провел трогательную акцию в поддержку 4-летней девочки из бомбоубежища в Мариуполе — фото 19 апреля, 21:06 Цей матеріал також доступний українською Шахтер проводит серию благотворительных матчей в поддержку Украины (Фото:ФК Шахтер)

Игроки донецкого Шахтера вышли на благотворительный матч против стамбульского Фенербахче (0:1) в специальных футболках с фото 4-летней девочки Алисы, которая все дни войны находится в бомбоубежище Мариуполя.

Цель акции — возможность показать через историю Алисы весь ужас войны, сообщает пресс-служба «горняков».

«Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья. Совместными усилиями мы должны вернуть мир в Украину», — говорится в сообщении клуба.





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Ранее сообщалось, что 12-летний Дмитрий Кеда принял участие в благотворительном матче, где ему удалось забить победный гол за Шахтер против польской Легии. Парню вместе с семьей удалось выехать из Мариуполя.

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