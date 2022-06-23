«Некоторые уничтожают нас». Гендиректор Шахтера обвинил футбольных агентов в попытке украсть игроков команды 23 июня, 17:31 Цей матеріал також доступний українською Палкин считает, что 95% украинских футболистов Шахтер удержит (Фото:ФК Шахтер)

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что футбольные агенты пытаются украсть игроков команды, используя войну России против Украины.



В интервью The Athletic функционер признался, что для донецкого клуба нынешним летом трансферный рынок полностью изменился, поскольку сегодня он не покупает игроков, но в состоянии их продать.

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"Что мы можем предложить иностранным игрокам на этот момент? Мы играем в Лиге чемпионов, но неизвестно, где будем проводить матчи. Если будем играть поединки Премьер-лиги Украины за границей, то сможем сохранить некоторых легионеров. Если нет – шансов нет. Никто не приедет играть в Украину", – отметил Палкин.

По его словам, то, сколько игроков уйдет, зависит от рынка, однако, по его мнению, 95% украинских футболистов Шахтер удержит, тогда как насчет легионеров он не знает.

"Идут сложные переговоры. Некоторые агенты уничтожают нас. Они пытаются украсть игроков. Они играют в игры, связываются с клубами, говорят, не платите Шахтеру, и сделки разрываются".

Вы не можете вообразить, что происходит. Агенты приходят в клубы и говорят: «Не платите Шахтеру, игроки станут свободными агентами, просто заплатите мне 10 млн евро и забудьте о клубе», - рассказал Палкин.

Он добавил, что некоторые агенты ожидали какого-либо постановления ФИФА, согласно которому все иностранные игроки в Украине станут свободными агентами, что невозможно, поэтому, убеждает функционер, они пытаются манипулировать ситуацией.

"ФИФА должна озвучить свою позицию по этому поводу. Надеюсь, это поможет украинскому футболу. Если это не поможет – будет катастрофа, а для ФИФА – позор.

Президент нашей федерации [Андрей Павелко] связался с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Считаю, что решение будет разумным и поддержит украинский футбол. Иногда ФИФА просто не обращает внимания на игроков, но наш футбол имеет структурные проблемы из-за этой войны. Сегодня клубам нужна поддержка", – резюмировал Палкин.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а перед этим нападающий горняков Жуниор Мораес перешел в бразильский Коринтианс.

Также после начала полномасштабной войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

На днях в Бенфику перешел звездный футболист Давид Нерес, которого Шахтер приобрел у Аякса в январе 2022 года.

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