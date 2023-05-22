«Аморальный поступок». В Шахтере отреагировали на скандальное обращение футболистов Барселоны к россиянам 22 мая, 13:04 Палкин осудил резонансное обращение Бальде и Роберто (Фото:ФК Шахтёр)

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин раскритиковал футболистов Барселоны Алекса Бальде и Сержи Роберто за их благодарность российским болельщикам.

В комментарии пресс-службе Шахтера Палкин напомнил игрокам каталонского клуба, что Россия уже второй год ведет неоправданную войну против Украины, жертвами которой стали миллионы украинцев.

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Гендиректор «горняков» подчеркнул, что Украину, в частности, поддерживает и форвард Барселоны Роберт Левандовский, а обращение Бальде и Роберто к представителям страны-агрессора неуместно.

«Мы считаем это невозможным и просто аморальным поступком. Мы должны помнить, что ни одна победа на футбольном поле не стоит жизни ребенка, никакие деньги, заработанные на футбольном рынке, не стоят разрушенных городов и искалеченных судеб людей.

Надеемся, Барселона осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, в это время абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем", — заявил Палкин.

Ранее киевское Динамо в ответ на обращение игроков Барселоны порекомендовало им заявиться на чемпионат России.

Также сообщалось, что Десна пригласила каталонский клуб сыграть на разрушенном стадионе в Чернигове.