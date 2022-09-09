«Решение должно быть ветировано Президентом». В Шахтере раскритиковали поправки к закону «О физической культуре и спорте» 9 сентября, 20:23 Юрий Свиридов считает, что поправки негативно повлияют на развитие украинского спорта, (Фото:tribuna.com)

Директор по стратегическому развитию Шахтера Юрий Свиридов отреагировал на поправки к закону «О физической культуре и спорте», которые Рада приняла после обращения противников единого телепула УПЛ — президентов Динамо, Днепра-1, Металлиста, Зари и Руха.

Свиридов заявил, что данные поправки негативно повлияют на развитие украинского спорта, сообщает Трибуна.

« Это ужасное решение должно быть ветировано Президентом. Такой закон нельзя подписывать», — считает Свиридов.

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Функционер подозревает, что решение могло быть принято с нарушением процедуры рассмотрения поправки в закон Украины в Верховной Раде, а также поправка противоречит двум из пяти базовых принципов Европейской спортивной модели, а именно Пирамида спорта и Финансовая солидарность.

«Суть этих двух принципов, реализуемых в законодательстве стран ЕС в стратегическом и операционном администрировании спорта, состоит в том, что на вершине пирамиды есть элитный спорт, который зарабатывает деньги благодаря коллективной продаже коммерческих и маркетинговых прав, а часть прибыли направляется на любительский спорт и поддержку grassroots-спорта. То есть, таким образом, финансируется основа спортивной пирамиды, которая имеет в основе демократические институты – неприбыльные общественные организации, и функционирует благодаря волонтерскому движению.», — пояснил Свиридов.

Он подчеркнул, что с учетом принятой поправки права на продажу ТВ-трансляций переходят от организаторов соревнований участникам без необходимости направлять часть прибыли на развитие спорта, что разрушает идею коллективной продажи и фундаментальный принцип солидарности, заложенный в основу европейской модели спорта.

«Другими словами, в то время, когда благодаря невероятным усилиям Президента страны Владимира Зеленского Украина получает статус кандидата на членство в Евросоюзе, являющейся мечтой уже не одного поколения украинцев, но предусматривает еще и сложный путь изменений законодательства и государственных политик, во время войны Верховная Рада при противоречивых обстоятельствах конституционное большинство в течение одного дня голосует за изменения, которые кардинально противоречат идее модели спортивного администрирования, принятого в ЕС. Также обращает внимание, что изменения производятся не в интересах спорта и его развития, а в интересах узкой группы частных лиц», — добавил Свиридов.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева запретил украинской Премьер-лиге ( УПЛ) и Украинской ассоциации футбола (УАФ) бросать забастовки на YouTube-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов за использование ТВ-прав официального транслятора матчей УПЛ Setanta Sports.



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