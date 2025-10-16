«Мы проинформированы о ситуации». Шахтер начал внутреннее расследование в отношении игрока клуба из-за лайков под видео с российским контентом
Ефим Конопля (Фото: ФК Шахтёр)
Директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов отреагировал на скандал вокруг Ефима Конопли из-за его лайков под видео с российским контентом.
По словам функционера, клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все детали инцидента, сообщает Чемпион.
Свиридов также пообещал проинформировать об итогах расследования.
«Мы проинформированы о ситуации, касающейся активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности», — сказал Свиридов.
Ранее пользователи заметили, что футболист поставил лайки под несколькими видео с российским контекстом, в частности — с фразой «Россия — не для слабых и медленных», выступлением Жириновского и нарезкой игры российского футболиста Романа Павлюченко.
В ответ на критику Конопля заявил, что считает себя патриотом и призвал не верить дезинформации в соцсетях.
Ранее сообщалось, что румынский нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце, который попал в скандал из-за того, что репостил российскую пропаганду, пожертвовал ВСУ 700 тысяч гривен.