«Мы проинформированы о ситуации». Шахтер начал внутреннее расследование в отношении игрока клуба из-за лайков под видео с российским контентом

16 октября, 15:18
Поделиться:
Ефим Конопля (Фото: ФК Шахтёр)

Ефим Конопля (Фото: ФК Шахтёр)

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов отреагировал на скандал вокруг Ефима Конопли из-за его лайков под видео с российским контентом.

Читайте также:
На звезду Реала подали в суд из-за шумной вечеринки в честь дня рождения

По словам функционера, клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все детали инцидента, сообщает Чемпион.

Свиридов также пообещал проинформировать об итогах расследования.

Реклама

«Мы проинформированы о ситуации, касающейся активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности», — сказал Свиридов.

Читайте также:
Черноморец арендовал легионера Шахтера, которого штрафовали за лайк поста о победе сборной России

Ранее пользователи заметили, что футболист поставил лайки под несколькими видео с российским контекстом, в частности — с фразой «Россия — не для слабых и медленных», выступлением Жириновского и нарезкой игры российского футболиста Романа Павлюченко.

В ответ на критику Конопля заявил, что считает себя патриотом и призвал не верить дезинформации в соцсетях.

Ранее сообщалось, что румынский нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце, который попал в скандал из-за того, что репостил российскую пропаганду, пожертвовал ВСУ 700 тысяч гривен.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Шахтер Сборная Украины Юхим Конопля

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies