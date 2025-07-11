Шахтер разгромил соперника в спарринге после феерической победы в отборе Лиги Европы — видео
Шахтер провел спарринг после матча в квалификации Лиги Европы (Фото: ФК Шахтер Донецк)
В пятницу, 11 июля, Шахтер провел третий товарищеский матч на тренировочном сборе в Словении.
Соперником украинской команды стал Брине Гросупле, который в сезоне-2024/25 занял четвертое место во втором по силе дивизионе Словении.
В первом тайме в составе «горняков» голом отличился Эгиналду.
После перерыва Шахтер не оставил шансов оппоненту, забив еще несколько голов. Хет-трик оформил Лассина Траоре, который появился на поле во втором тайме.
Финальный счет установил Гочолеишвили, который реализовал пенальти.
Шахтер — Брине Гросупле 5:0
Голы: Эгиналду, 45, Траоре, 47, 60, 67, Гочолеишвили, 80 (пен.)
Отметим, что вчера, 10 июля, Шахтер деклассировал Ильвес в первом матче квалификации Лиги Европы.
Ответный поединок Ильвес — Шахтер пройдет 17 июля. Победитель противостояния во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет с турецким Бешикташем.