Шахтер с курьезным голом сенсационно разгромил Лейпциг в Лиге чемпионов — видео 6 сентября, 23:54 В составе Шахтера забивали Мудрик, Траоре и дважды Швед (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Донецкий Шахтер на выезде победил немецкий Лейпциг со счетом 4:1 в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Шахтер открыл счет на 16-й минуте благодаря курьезному голу, когда голкипер Лейпцига Гулачи потерял мяч за пределами своей штрафной, а Швед отправил кожаного в пустые ворота.

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Лейпцигу удалось отыграться на 57-й минуте благодаря точному удару Симакана в ближний угол, но Шахтер уже в следующей атаке снова вышел вперед — Мудрик отдал на Шведа, который сразу пробил и мяч после рикошета влетел в сетку.

На 76-й минуте «горняки» поймали немецкую команду на контратаке — Судаков отдал на Мудрика, который сблизился с воротами и из-под защитников пробил в угол ворот.

На 85-й минуте Мудрик выступил в роли ассистента, прострелив на Траоре, сделавшем счет разгромным.

Лейпциг — Шахтер 1:4

Голы: Симакан, 57 — Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

В другом матче группы F Реал разгромил Селтик со счетом 3:0.

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