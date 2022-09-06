Шахтер с курьезным голом сенсационно разгромил Лейпциг в Лиге чемпионов — видео
В составе Шахтера забивали Мудрик, Траоре и дважды Швед (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Донецкий Шахтер на выезде победил немецкий Лейпциг со счетом 4:1 в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Шахтер открыл счет на 16-й минуте благодаря курьезному голу, когда голкипер Лейпцига Гулачи потерял мяч за пределами своей штрафной, а Швед отправил кожаного в пустые ворота.
Лейпцигу удалось отыграться на 57-й минуте благодаря точному удару Симакана в ближний угол, но Шахтер уже в следующей атаке снова вышел вперед — Мудрик отдал на Шведа, который сразу пробил и мяч после рикошета влетел в сетку.
На 76-й минуте «горняки» поймали немецкую команду на контратаке — Судаков отдал на Мудрика, который сблизился с воротами и из-под защитников пробил в угол ворот.
На 85-й минуте Мудрик выступил в роли ассистента, прострелив на Траоре, сделавшем счет разгромным.
Лейпциг — Шахтер 1:4
Голы: Симакан, 57 — Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85
В другом матче группы F Реал разгромил Селтик со счетом 3:0.
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