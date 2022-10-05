Шахтер разгромно проиграл Реалу в Юношеской лиге УЕФА и потерял лидерство в группе — видео 5 октября, 18:04 Шахтер ничего не смог противопоставить Реалу (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер со счетом 1:6 на выезде уступил мадридскому Реалу в Юношеской лиге УЕФА, потерпев первое поражение на групповом этапе.

Шахтер продержался 30 минут, после чего пропустил два гола в течение четырех минут и затем мог пропустить третий, однако игрок Реала не реализовал пенальти.

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После этого Шахтеру удалось отквитать один гол, однако мадридцы еще до перерыва забили третий гол, а во втором тайме отправили в ворота украинского клуба еще три мяча.

После двух побед над Лейпцигом и Селтиком для Шахтера поражение от Реала стало первым на групповом этапе и стоило ему первого места в группе, которое теперь занимает мадридский клуб.

Следует отметить, что победитель группы попадает в 1/8 финала, а вторая команда в квартете — в 1/16 финала.

Реал U-19 — Шахтер U-19 6:1

Голы: Браво, 30, Гонсало, 34, 48, Фортуни, 45, Паласиос, 54, 73 — Наверос, 42 (авт)

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин раскритиковал отношение ФИФА к Украине и украинскому футболу после начала полномасштабной войны.