Шахтер разгромно проиграл Реалу в Юношеской лиге УЕФА и потерял лидерство в группе — видео
Шахтер ничего не смог противопоставить Реалу (Фото:ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер со счетом 1:6 на выезде уступил мадридскому Реалу в Юношеской лиге УЕФА, потерпев первое поражение на групповом этапе.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал — Шахтер можно здесь
Шахтер продержался 30 минут, после чего пропустил два гола в течение четырех минут и затем мог пропустить третий, однако игрок Реала не реализовал пенальти.
После этого Шахтеру удалось отквитать один гол, однако мадридцы еще до перерыва забили третий гол, а во втором тайме отправили в ворота украинского клуба еще три мяча.
После двух побед над Лейпцигом и Селтиком для Шахтера поражение от Реала стало первым на групповом этапе и стоило ему первого места в группе, которое теперь занимает мадридский клуб.
Следует отметить, что победитель группы попадает в 1/8 финала, а вторая команда в квартете — в 1/16 финала.
Реал U-19 — Шахтер U-19 6:1
Голы: Браво, 30, Гонсало, 34, 48, Фортуни, 45, Паласиос, 54, 73 — Наверос, 42 (авт)
Ранее сообщалось, что генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин раскритиковал отношение ФИФА к Украине и украинскому футболу после начала полномасштабной войны.