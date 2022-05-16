Шахтер разрешил главному тренеру искать новую команду 16 мая, 18:34 Цей матеріал також доступний українською Контракт Роберто Де Дзерби с Шахтером истекает летом 2023 года (Фото:ФК Сассуоло)

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби сообщил, что клуб разрешил ему, несмотря на действующий контракт, искать другую команду.

Де Дзерби рассказал, что может вернуться на родину в Италию, однако до сих пор не получил предложение ни от одного итальянского клуба, поэтому рассматривает разные варианты, сообщает TUTTOmercatoWEB.

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«Вопрос не столько в контракте, потому что у меня есть разрешение искать другую команду. Проработать еще один год в Украине означало бы хотя бы частично закрыть рану команды, которую забрали из моих рук и расчленили не по футбольным соображениям. Тренеру, живущему, чтобы прогрессировать и заставлять игроков прогрессировать, трудно это представить», — сказал Де Дзерби.

Контракт Де Дзерби с Шахтером рассчитан до лета 2023 года.



Ранее после товарищеского Шахтера против Хайдука Роберто Де Дзерби заявил, что, вероятно, это был его последний поединок во главе «горняков».



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