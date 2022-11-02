Шахтер — РБ Лейпциг. Онлайн-трансляция решающего матча Лиги чемпионов 2 ноября, 05:00 Шахтер выйдет в плей-офф Лиги чемпионов в случае победы (Фото:ФК Шахтер)

НВ следит за ходом решающего поединка 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и РБ Лейпциг. Начало — в 19:45 по киевскому времени сегодня, 2 ноября.



Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин — Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Тейлор — Степаненко — Петряк, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре

РБ Лейпциг: Бласвих — Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум — Айдара — Шлагер, Форсберг, Собослаи, Нкунку — Вернер

Видео дня

Матч состоится в польской Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

Шахтер занимает 3 место в группе с отставанием в три балла от РБ Лейпциг и выйдет в плей-офф Лиги чемпионов в случае победы. Клуб идет на 2 позиции в украинской Премьер-лиге с отставанием в пять очков от лидера Днепра-1, сыграв на матч меньше.

Команда одержала две победы в пяти последних играх во всех турнирах при трех ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Корниенко и вингера Шведа (травмы).

РБ Лейпциг занимает 2 место в группе и выйдет в плей-офф Лиги чемпионов в случае победы или ничьей. Клуб занимает 6 место в немецкой Бундеслиге, отставая от лидера в лице Униона на семь баллов.

Команда одержала четыре победы в последних пяти поединках, раз сыграв вничью. За коллектив не сыграют вратарь Гулачи, защитник Клостерманн, полузащитник Лаймер и нападающий Поульсен (травмы).

Статистика знает один официальный матч между командами в рамках первого тура группового раунда текущей Лиги чемпионов, который со счетом 4:1 выиграл Шахтер на выезде.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: РБ Лейпциг является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,61, то, что выиграет Шахтер, оценивается в 5,00, ничья — в 4,00.

