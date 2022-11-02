Перед важнейшим матчем Лиги чемпионов. Звезда украинского тенниса поддержала Шахтер — фото

2 ноября, 00:35
Поделиться:
Даяна Ястремская (Фото:ФК Шахтер via Instagram)

Даяна Ястремская (Фото:ФК Шахтер via Instagram)

Звезда украинского тенниса Даяна Ястремская поддержала донецкий Шахтер перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким РБ Лейпциг.

Для этого 22-летняя уроженка Одессы специально прилетела в Варшаву. Она посетила тренировку «горняков» перед важнейшим для них поединком.

Спортивный директор донецкого клуба Дарио Срна во время визита теннисистки вручил ей футболку Шахтера.

Видео дня

Читайте также:
Шахтер — РБ Лейпциг. Букмекеры дали прогноз на решающий матч Лиги чемпионов

Фото с посещения Ястремской тренировки «горняков» было опубликовано их пресс-службой в Instagram.

Читайте также:
Шахтер — РБ Лейпциг. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Матч Шахтер (Украина) — РБ Лейпциг (Германия) состоится 2 ноября в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского и начнется в 19:45 по киевскому времени. Для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «горнякам» в этом поединке нужна победа.

Сообщалось, что главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич пообещал бороться за сенсационный выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Теннис ФК Шахтер Тренировки Даяна Ястремская

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X