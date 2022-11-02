Перед важнейшим матчем Лиги чемпионов. Звезда украинского тенниса поддержала Шахтер — фото 2 ноября, 00:35 Даяна Ястремская (Фото:ФК Шахтер via Instagram)

Звезда украинского тенниса Даяна Ястремская поддержала донецкий Шахтер перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким РБ Лейпциг.



Для этого 22-летняя уроженка Одессы специально прилетела в Варшаву. Она посетила тренировку «горняков» перед важнейшим для них поединком.

Спортивный директор донецкого клуба Дарио Срна во время визита теннисистки вручил ей футболку Шахтера.

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Фото с посещения Ястремской тренировки «горняков» было опубликовано их пресс-службой в Instagram.

Матч Шахтер (Украина) — РБ Лейпциг (Германия) состоится 2 ноября в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского и начнется в 19:45 по киевскому времени. Для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «горнякам» в этом поединке нужна победа.

Сообщалось, что главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич пообещал бороться за сенсационный выход в плей-офф Лиги чемпионов.