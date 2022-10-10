Шахтер — Реал. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

10 октября, 19:08
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Шахтер примет Реал в Варшаве (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Шахтер примет Реал в Варшаве (Фото:REUTERS/Susana Vera)

НВ представляет анонс поединка 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Реалом.

Матч Шахтер (Украина) — Реал (Испания) состоится 11 октября в 22:00 по киевскому времени в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

  • занимает 2 место в группе с отрывом в один балл от третьего РБ Лейпциг;
  • идет на 2 позиции украинской Премьер-лиги с отставанием в два очка от лидера Днепра-1;
  • одержал одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей;
  • не сможет рассчитывать на защитника Корниенко (травма).
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Что нужно знать про Реал перед матчем:

  • лидирует в группе с отрывом в пять очков от Шахтера;
  • находится на 2 месте в испанской Ла Лиге, уступая лидеру Барселоне по дополнительным показателям;
  • не знает поражений 14 последних игр во всех турнирах при 12 победах и двух ничьих;
  • не сыграют основной вратарь Куртуа, полузащитник Себальос (повреждения).

Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин — Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Зубков

Реал: Лунин — Васкес, Начо, Рюдигер, Менди — Камавинга, Чуамени, Кроос — Родриго, Бензема, Асенсио

Шахтер с минимальной разницей 1:2 уступил на выезде Реалу в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

НВ

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Реал Мадрид ФК Шахтер

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