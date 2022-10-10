Шахтер — Реал. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Шахтер примет Реал в Варшаве (Фото:REUTERS/Susana Vera)
НВ представляет анонс поединка 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Реалом.
Матч Шахтер (Украина) — Реал (Испания) состоится 11 октября в 22:00 по киевскому времени в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать про Шахтер перед матчем:
- занимает 2 место в группе с отрывом в один балл от третьего РБ Лейпциг;
- идет на 2 позиции украинской Премьер-лиги с отставанием в два очка от лидера Днепра-1;
- одержал одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей;
- не сможет рассчитывать на защитника Корниенко (травма).
Что нужно знать про Реал перед матчем:
- лидирует в группе с отрывом в пять очков от Шахтера;
- находится на 2 месте в испанской Ла Лиге, уступая лидеру Барселоне по дополнительным показателям;
- не знает поражений 14 последних игр во всех турнирах при 12 победах и двух ничьих;
- не сыграют основной вратарь Куртуа, полузащитник Себальос (повреждения).
Ориентировочные составы:
Шахтер: Трубин — Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля — Степаненко — Швед, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Зубков
Реал: Лунин — Васкес, Начо, Рюдигер, Менди — Камавинга, Чуамени, Кроос — Родриго, Бензема, Асенсио
Шахтер с минимальной разницей 1:2 уступил на выезде Реалу в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
НВ